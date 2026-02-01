Alperen Şengün, Rockets'ın galibiyetine double-double ile katkı sağladı

- Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'i 111-107 yendiği maçta 14 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle oynayarak "double-double" yaptı.
- Karşılaşmanın son saniyelerinde attığı basketle takımının galibiyetine katkı sağladı.
- Rockets, sezonun 30. galibiyetine ulaşırken, Mavericks art arda 4. mağlubiyetini aldı.
NBA'de Alperen Şengün rüzgarı devam ediyor.
Houston Rockets, Dallas Mavericks'i 111-107 mağlıp etti.
Toyota Center'da oynanan mücadelede, Alperen Şengün'ün yaklaşık 35 dakika sahada kalarak 14 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynadı.
Sezonun 30. galibiyetini alan Rockets'ta Amen Thompson 21 ve Jabari Smith Jr 19 sayı kaydetti.
Art arda 4, bu sezon 30. maçını kaybeden Mavericks'te ise Cooper Flagg 34 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.
SON SANİYEDE ATTIĞI SAYIYLA TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI
Alperen Şengün, Dallas Mavericks karşısında 28.6 saniye kala isabeti bularak takımını galibiyete taşıdı.
Karşılaşmanın son saniyelerine 107-107 eşitlikle girilirken, Milli basketçimiz sırtına aldığı rakibini sürklase ederek potaya yöneldi ve basketi buldu.