Rumenlerden karşılaşma öncesi Hakan Çalhanoğlu'na yönelik çirkin ifadeler

Bizim Çocuklar, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde bu akşam saat 20.00’de Tüpraş Stadı’nda Romanya'yı ağırlıyor...

Romanya'yı elememiz halinde Kosova-Slovakya eşleşmesinin galibiyle oynayacağız.

RUMEN BASINI ÇİRKİNLEŞMEYE BAŞLADI

Karşılaşmaya saatler kala geri sayıma geçilirken Rumen basını saha dışında işi çirkinleştirmeye başladı.

Rumen basınından Digi Sport’un yayınladığı haberde, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun özel hayatına dair çirkin ifadeler dikkat çekti.

ÖZEL HAYATA DAİR ÇİRKİN İFADELER...

Söz konusu haberde, "Hakan ve Sinem Çalhanoğlu çocukluklarından beri birbirlerini tanıyorlar ve 2017'den beri evliler, ancak ilişkileri her zaman şimdiki kadar başarılı değildi. Evliliklerinden sadece 1 yıl sonra, şimdi Inter'de Cristian Chivu'nun öğrencisi olan futbolcu boşanma davası açtı ve hatta sosyal medyada eşinden ayrıldığını duyurdu. O dönemde Hakan, Sinem'in kendisini sadakatsizlikle suçlamasına çok kızmıştı. Karşılığında Hakan, Sinem'i üç çocuklarından birinin başka bir adamdan olduğunu iddia etti. Sonunda, ikili tüm bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardı ve şimdi evlilikleri çok mutlu ve Türkiye'de olumlu bir örnek olarak gösteriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan haberde kullanılan dil ve özel hayata yönelik vurguların 'etik dışı' olması dikkatlerden kaçmadı.