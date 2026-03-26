Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü yanıtı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek play-off turu finaline yükselen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, sabırlı ve olgun oynayarak istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

İtalyan teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ YANITI

Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü ilk 11'de tercih etmemesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimizi kendisi de biliyor. İlişkimiz inanılmaz güzel. Kendisinin formda olduğunu biliyorum. Bu seçimi yaparken zorlandım. Hoca olarak kendi konfor alanım için çalışmıyorum, takıma gerektiği şekilde çalışıyorum. Bu maçta İsmail Yüksek gibi özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımızın olduğuna inandığım için İsmail'i oynattım. Hoca olarak her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.