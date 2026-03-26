Rumen basınından provakasyon! Montella'ya istifa sorusu soruldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaştı.

Milliler, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan ikinci yarıda Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0’lık skorla galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla Dünya Kupası play-off finaline yükseldi.

İSTİFA SORUSU

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Rumen basınından çok tartışılan bir soru geldi.

Rumen muhabir, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'ya "İkinci maçı kaybederseniz istifa edecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

"BU PROVAKASYONA GELMEYECEĞİM"

Vincenzo Montella, "Bu güzel iki yılın sonunu tek maç getirmez. Öyle bir düşüncemiz yok. Hedefimizi herkes biliyor. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu provakasyona gelmeyeceğim. Bir gazetede haber yazarken hata yapınca sen istifa ediyor musun?" dedi.

MUHABİRİN YÜZÜ DÜŞTÜ

ESH Spor'un kamerasından ise Rumen muhabirin soruya verilen cevap sonrasında yüzünün düştüğü görüldü.