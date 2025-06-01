Anadolu Efes yarı finale adını yazdırdı
Haber Merkezi

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor ile karşılaştı.

ANADOLU EFES'TEN YARI FİNALDasdE

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 84-81 kazandı ve seride 2-0 öne geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Serinin ilk maçında Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Mersin Spor'u 92-71 mağlup etmişti.

DEVRELER

1. Periyot: 18-25

Devre: 38-52

3. Periyot: 61-66

Beş faulle çıkan: 39.50 Cruz (Mersin Spor)

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Fatih Yıldırım
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