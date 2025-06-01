Anadolu Efes yarı finale adını yazdırdı

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor ile karşılaştı.
ANADOLU EFES'TEN YARI FİNALDasdE
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 84-81 kazandı ve seride 2-0 öne geçerek adını yarı finale yazdırdı.
Serinin ilk maçında Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Mersin Spor'u 92-71 mağlup etmişti.
DEVRELER
1. Periyot: 18-25
Devre: 38-52
3. Periyot: 61-66
Beş faulle çıkan: 39.50 Cruz (Mersin Spor)
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