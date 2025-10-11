Bahçeşehir Koleji, Mersinspor karşısında galip geldi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 72-69'luk skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 3. galibiyetini elde ederken Mersinspor ise 2. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdemn

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel

Bahçeşehir Koleji: Flynn 14, Ponitka 12, Williams 6, Göktuğ Baş 4, Hale 10, Homesley, Koprivica 12, Mitchell 8, Furkan Haltalı, İsmet Akpınar 6

Mersinspor: Olaseni 9, Cobbs 11, Saldivar 13, Efe Ergi Tırpancı 2, White 6, Kartal Özmızrak 2, March Jr 4, Cowan 14, Hakan Sayılı 2, Bentil 6

1. Periyot: 19-20

Devre: 40-36

3. Periyot: 53-47