Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki kadro değeri farkı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk ediyor.

İngiliz ekibi Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını 14 puanla 13. sırada tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise 12 puan toplayıp 19. sıradan play-off oynama hakkı kazandı.

KADRO DEĞERLERİ 591 MİLYON EURO...

Bu akşam kozlarını paylaşacak iki takımda mücadele öncesi kadro değerleri dikkat çekiyor.

236.5 milyon euro kadro değerine sahip Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz ikinci sırada devam ediyor.

591.6 milyon euroluk İngiliz ekibi ise 20 takımlı Premier Lig'de 17. sırada yer alıyor.

SIRA FENERBAHÇE'DE!

336.85 milyon euro değere sahip Galatasaray, önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde 560 milyon euroluk Juventus'u 5-2 yenmeyi başarırken, taraftarı da Fenerbahçe'den aynı başarıyı bekliyor.

Teknik direktör Tedesco da transfer pazarı değerinin belli bir kaliteye işaret ettiğine ama büyük önem taşımadığına vurgu yapıp, "İngiltere'de fiyatlar çok yüksek. Oyuncuları da her zaman 60-65 milyon euro düzeyinde. Ama market değeri her şey değildir. Yeni hocası değişmiş bir takımı analiz etmek kolay değil. Sistem değişir, oyuncular değişmez. Son 2 günde oyunculara ve bireysel performanslarına baktık." dedi.