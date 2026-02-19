Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye rakip olarak ilk defa sahaya çıkacak

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turu'nda karşılaşacağı Nottingham Forest eşleşmesi, 'kaderin cilvesi' dedirten bir olaya sahne olacak...

Bilindiği üzere Avrupa Ligi’ni 19. sırada bitiren temsilcimiz, play-off etabında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile eşleşmişti.

Bu eşleşme öncesinde, İngiliz ekibi Sean Dyche ile yollarını ayırmış ve yerine Vitor Pereira’yı getirmişti.

KADIKÖY'E İLK KEZ RAKİP OLARAK GELİYOR

Konuk ekipte 15 Şubat günü göreve gelen ve 2015-2016 ve 2021 yıllarında temsilcimizde teknik direktörlük yapan Portekizli Vitor Pereira, hem takımıyla ilk mücadelesine çıkmaya hem de teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olmaya hazırlanıyor.

57 yaşındaki çalıştırıcı, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında maçla alakalı, "Kadıköy'de olmak benim için bir onur. Fenerbahçe ile aklımda güzel anılar var. Taraftarlarla kurduğumuz bağ, insanlarla olan birlikteliğimiz hafızamda halen taptaze." ifadelerini kullanmıştı.

PEREIRA'NIN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında ülkesi Santa Clara'da başlayan Vitor Pereira, sırasıyla Porto, Al Ahli ve Olympiakos'ta görev yaptıktan 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçmişti.

Burada bir sezon takımın başında görev yapan Portekizli, sarı-lacivertlilerle ligi 2'inci bitirip Türkiye Kupası'nda final oynamıştı. Sezon sonunda takımdan ayrılan deneyimli teknik direktörün sarı-lacivertlilerle yolu 2021-22 sezonunda tekrar kesişmişti.

FENERBAHÇE'Yİ 2 KERE ÇALIŞTIRDI

O sezonun 17. haftasının sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıran Pereira, sırasıyla Corinthias, Flamengo, Al Shabab'ta görev aldı. Geçtiğimiz sezonun 16. haftasında Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın başına geçti.

Buradaki ilk sezonunu 42 puanla 16. sırada tamamlayan Pereira, bu sezon ligde hiç galibiyet alamadan 10. haftada görevine veda etti ve 15 Şubat 2026'da Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.