Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-75'lik skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
TOFAŞ: Perez 2, Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 18, Pasecniks 9, Obrien 6, Reed 14, Berk Demir 5, Bankston 13, Özgür Cengiz, Demircan Demir
Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Massinburg 20, Furkan Haltalı 2, Cavanaugh 14, Bouteille 13, Şehmus Hazer 4, Simonovic 2, Ponitka 4, Odiase 10, Furkan Korkmaz 6
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