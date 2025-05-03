Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'a şans tanımadı
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-75'lik skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.

SKOR DAĞILIMI

TOFAŞ: Perez 2, Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 18, Pasecniks 9, Obrien 6, Reed 14, Berk Demir 5, Bankston 13, Özgür Cengiz, Demircan Demir

Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Massinburg 20, Furkan Haltalı 2, Cavanaugh 14, Bouteille 13, Şehmus Hazer 4, Simonovic 2, Ponitka 4, Odiase 10, Furkan Korkmaz 6

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Emre Çalışkan
Editor