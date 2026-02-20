Abone ol: Google News

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Anadolu Efes'i devirerek finale yükseldi

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda, Dörtlü Final'in ilk maçında Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 yenerek kupanın ilk finalisti olmayı başardı.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 91-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Beşiktaş GAİN finalde, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçının galibiyle karşılaşacak.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali, 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de oynanacak

