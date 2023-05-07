Beşiktaş, Bursaspor karşısında kritik bir galibiyet aldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında alt sıralarda yer alan Beşiktaş ile play-off potasında yer alan Bursaspor karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan bu zorlu mücadelede kazanan 93-87'lik skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.
Beşiktaş, ilk yarıyı önde tamamladı
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 13-6 üstün geçti. Moladan etkili dönen siyah-beyazlılar, üst üste hızlı hücumlarla 9. dakikada öne geçti (20-19) ve ilk çeyreği 24-21 üstün tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 15 dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 35-27. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 47-42 önde gitti.
Siyah-beyazlılar, 6 sayı farkla kazandı
İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan misafir takım, 22. dakikada öne geçti: 47-48. Beşiktaş'ta Freeman'ın üst üste üçlüklerine Bursaspor, Needham'ın dış atışlarıyla yanıt verdi. Son bölümde etkili olan ev sahibi takım, final periyoduna 71-66 önde girdi.
Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş, parkeden 93-87 galip ayrıldı.