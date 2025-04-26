Beşiktaş, Manisa Basket'i yendi

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 82-80'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, üst üste 13'üncü, toplamda ise 22'nci galibiyetini aldı. Manisa temsilcisi ise 19. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Berk İbrahim Uğurlu 4, Needham 10, Mathews 15, Terry 10, Sleva 18, Allman 1, Plavsic 8, Yiğit Arslan 4, Morgan 10, Kerem Kuthan Konan 2

Manisa Basket: Chiozza 16, Buğra Çal 8, Besson 8, Thomas 8, Lual-Acuil 17, Mehmet Yağmur, Elmore, White 17, Yunus Emre Sonsırma 6