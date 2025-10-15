Beşiktaş, Niners Chemnitz'i devirdi

EuroCup'ın 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını ağırladı.
Beşiktaş, mücadeleyi 93-88'lik skorla kazanmayı başardı.
Yiğit Arslan 19, Jonah Matthews 18, Ante Zizic 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Niners Chemnitz'te 32 sayı ile Kevin Yebo, sahanın en skorer ismi oldu.
EuroCup'ta 2. galibiyetini elde eden Beşiktaş, sıradaki maçında Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ: 93: NINERS CHEMNITZ: 88
Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa), Dragan Porobic (Bosna Hersek)
Beşiktaş: Mathews 18, Dotson, A. Brown 8, V. Brown 2, Zizic 17, Kamagate 5, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 19, Morgan 12, Lemar 4, Canberk Kuş
Niners Chemnitz: Sibande 4, Davis Jr. 22, Sow 4, Brewer 2, Minchev 15, Yebo 32, Kajami-Keane 9, Beran
1. Periyot: 27-19
Devre: 55-47
3. Periyot: 68-68
Beş faulle çıkanlar: 38.39 Mathews (Beşiktaş), 32.57 Sow, 39.14 Minchev (Niners Chemnitz)