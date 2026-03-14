22 Haziran Hentbol Spor Kulübü, Süper Lig'e çıktı

Hentbolda Amasya temsilcisi 22 Haziran Spor Kulübü, Erkekler 1. Ligi Dörtlü Finalleri'nde oynadığı 2 maçta aldığı 2 galibiyetle, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.
22 Haziran Spor Kulübü, 2025-26 sezonunda Hentbol Erkekler 1. Ligi B grubunda mücadele etti.
Amasya temsilcisi, normal sezonda oynadığı 12 maçın 11'ini kazandı ve 1'inden beraberlikle ayrıldı.
Grubunda 23 puan toplayan 22 Haziran Spor Kulübü, namağlup Dörtlü Finallere kaldı.
SÜPER LİG'E ÇIKTILAR
Hentbol Erkekler 1. Ligi Dörtlü Finalleri ilk maçında Göztepe Spor Kulübü'nü 33-29, ikinci karşılaşmasında ise Sarıçam Belediyespor'u 33-31 mağlup eden 22 Haziran Spor Kulübü, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
SON MAÇLARINA ÇIKACAKLAR
22 Haziran Spor Kulübü, Dörtlü Finallerdeki son maçında bugün saat 18.00'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
