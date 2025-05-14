DHA

Engelliler haftası kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla Süleyman Seba Spor Salonu'nda dostluk maçı oynandı.

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Batman Engelliler Basketbol Takımı, 10-16 Mayıs Engelliler haftası kapsamında bir araya gelerek mesajlar verdi.

BEŞİKTAŞ, GALİP GELDİ

Bu anlamlı müsabakayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Batman BESK Başkanı Nasreddin Kaya ve Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz da izledi.

Beşiktaş'ın 41-25 kazandığı mücadele sonunda tüm sporculara madalya takdimi yapıldı. Organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

"BU ASLINDA ENGELLİ DEĞİL, ENGELSİZ BİR HAYAT"

Engelliler haftası nedeniyle bir araya gelmekten çok mutlu ve onurlu olduğunu dile getiren Başkan Serdal Adalı, şu şekilde konuştu:

Bu organizasyonda emeği olan aynı zamanda stat sponsorumuz Tüpraş’a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu aslında engelli değil, engelsiz bir hayat. Sporcularımızın bu mücadelesini canı yürekten kutluyorum.

"SPORUN BÜTÜN ENGELLERİ ORTADAN KALDIRABİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, dostluk maçıyla ilgili değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı: