Beşiktaş ve G.Saray'a puan silme cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu, mali kriterlere uymayan Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'nın sezona - 1 puanla başlayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda yaşadıkları sorunlar daha da artan kulüpler, futbol da olduğu kadar basketbolda da zor durumda.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), mali kriterlere uymadıkları gerekçesiyle Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verdiklerini açıkladı.

3 takım yeni sezona -1 puanla başlayacak.

GEREKLİ ŞARTLARI SAĞLAYAMADILAR

TBF'den yapılan açıklamada; toplanan yönetim kurulunun, Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak kulüplerin başvurularını, kulüp mali denetim ve lisans talimatı hükümleri kapsamında inceleyerek karara bağladığı aktarıldı.

Yönetim kurulunun, Afyon Belediyespor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Bandırma Basketbol İhtisas, Beşiktaş, Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka, Orman Gençlikspor, TOFAŞ ve Türk Telekom'un ulusal lisans almasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, sundukları belgelerde gerekli şartları sağlayamayan Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya birer puan silme cezası verilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Gerekli kriterleri yerine getiremeyen Bakırköy Basket'in ise (İTÜ Basket) yeni sezonda lige alınmamasına karar verildiği bildirildi.