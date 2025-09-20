Abone ol: Google News

Bursaspor Basketbol, Löwen Braunschweig karşısında kazandı

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu çeyrek finalinde Almanya'nın Löwen Braunschweig takımını 81-74 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 09:24
FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu çeyrek finalinde Bursaspor Basketbol ile Alman takımı Löwen Braunschweig karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, rakibini 81-74'lük skorla mağlup etti.

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda Bursaspor, 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan ekibi PAOK ile mücadele edecek.

Karşılaşma, 21 Eylül Pazar günü oynanacak.

SKOR DAĞILIMI

Salon: SamElyon

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna-Hersek), Martin Vulic (Hırvatistan), Petar Pesic (Sırbistan)

Bursaspor Basketbol: Childress 14, Parsons 5, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 17, Nnoko 11, Berk Akın 4, DeLaurier 2, Crawford 19, King 4, Yesukan Onar, Bora Satır

Löwen Braunschweig: Schroder 7, Scuka 16, Zylka 9, Njie 12, Hartwich 2, Obiesie 20, Holloway 2, Sherfield 4, Flanigan 2, Braun, Worthy

1. periyot: 21-14

Devre: 42-33

3. periyot: 61-50

