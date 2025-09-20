Bursaspor Basketbol, Löwen Braunschweig karşısında kazandı

FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu çeyrek finalinde Bursaspor Basketbol ile Alman takımı Löwen Braunschweig karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, rakibini 81-74'lük skorla mağlup etti.
Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda Bursaspor, 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan ekibi PAOK ile mücadele edecek.
Karşılaşma, 21 Eylül Pazar günü oynanacak.
SKOR DAĞILIMI
Salon: SamElyon
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna-Hersek), Martin Vulic (Hırvatistan), Petar Pesic (Sırbistan)
Bursaspor Basketbol: Childress 14, Parsons 5, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 17, Nnoko 11, Berk Akın 4, DeLaurier 2, Crawford 19, King 4, Yesukan Onar, Bora Satır
Löwen Braunschweig: Schroder 7, Scuka 16, Zylka 9, Njie 12, Hartwich 2, Obiesie 20, Holloway 2, Sherfield 4, Flanigan 2, Braun, Worthy
1. periyot: 21-14
Devre: 42-33
3. periyot: 61-50