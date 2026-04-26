Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Haber Merkezi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bursaspor Basketbol, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 91-72 yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bursaspor Basketbol ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-72'lik skorla ev sahibi takım Bursaspor Basketbol oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 12, Smith (11), King 4, Konontsuk 16, Nnoko 7, Childress 14, Tevfik Akdamar, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 6, Yesukan Onar 4, Georges-hunt 17

Büyükçekmece Basketbol: Lecque 17, Pipes 13, Mustafa 5, Mensah 6, Gavrilovic 8, Vuurst 6, Yiğit Özkan 4, Pusica 3, Metin Türen, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo 4, Doğan Şenli 3

1.⁠ ⁠Periyot: 24-27

Devre: 49-37

3.⁠ ⁠Periyot: 67-56

Kaynak: Ensonhaber

