Abone ol: Google News

ÇBK Mersin, BLMA karşısında galip geldi

Yayınlama:
ÇBK Mersin, BLMA karşısında galip geldi
Haber Merkezi Haber Merkezi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında ÇBK Mersin, deplasmanda Fransa'nın BLMA takımını 70-68 yendi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Fransa'nın BLMA takımı ile temsilcimiz ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

Palais des Sports de Lattes'de oynanan müsabakada kazanan 70-68'lik skorla ÇBK Mersin oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Palais des Sports de Lattes

Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Skirmantas Letukas (Danimarka), Sara Mansson (İsveç)

BLMA: Lambert 2, Cisse 12, Rabot 5, Angloma 11, Breen 12, Hoppie, Pospisilova 11, Diallo 7, Bernies 8

ÇBK Mersin: Juskaite 12, Allen 8, Geiselsoder 11, Burke 16, Iagupova 13, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın, Sinem Ataş, Sventoraite 2

1. Periyot: 21-20

Devre: 36-40

3. Periyot: 52-54

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar