Dennis Schröder, Dirk Nowitzki kadar sevilmeyeceğini düşünüyor

Alman basketbolcu Dennis Schröder, ten rengi nedeniyle Almanya’da asla Dirk Nowitzki’nin gördüğü sevgiyi göremeyeceğine inanıyor.

Alman Stern dergisine konuşan Schröder, Almanya'da aynı sevgiyi göremeyeceğini çünkü koyu tenli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Dirk Nowitzki 2008 Pekin Yaz Oyunları'nda bayrağı taşıdığında 14 yaşında televizyonun karşısında oturuyordum. O zamanlar 'Ne kadar harika, bundan daha büyük bir takdir olamaz." diye düşünmüştüm. Ancak bugün biliyorum ki, bu büyük bir onur, ama benim için Nowitzki için olduğu gibi asla aynı olmayacak.

"İYİ TANIMDIĞINIZ BİRİNİ YARGILAMAK YANLIŞ"

Mükemmel olmadığını ve hatalar yaptığının da altını çizen 31 yaşındaki oyuncu, şu görüşlere yer verdi: