Down sendromlu çocuklar, Mersin Spor'un oyuncularıyla basketbol oynadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor'un antrenmanına, down sendromlu çocuklar konuk oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Engelliler Şube Müdürlüğünce, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

BASKETBOL OYNADILAR

Mersin Spor'un antrenmanına misafir olan çocuklar, basketbolcularla tanışıp sohbet etti.

Ailelerin de katıldığı etkinlikte basketbol oynayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

"BİZİM İÇİN ÇOK EĞLENCELİYDİ"

Mersin Spor oyuncularından Efe Ergi Tırpancı, etkinliğin keyifli geçtiğini belirterek "Bizim için çok eğlenceliydi. İyi ki geldiler, bizi ziyaret ettiler. Onların sevgisi ve gücü gerçekten bizlere farklı hissettiriyor. Biz de en ufak şekilde sevgimizi, arkadaşlığımızı ve sporun birleştirici gücünü onlara yansıtabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Kuzey Livaneli de down sendromlu çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Basketbol oynayan down sendromlu çocuklar da yaşadıkları sevinci ifade etti.