Ergin Ataman'dan Adem Bona sözleri

AA & Ensonhaber

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında İspanyol Unicaja Malaga ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray karşılaşmadan 67-83 mağlup ayrılarak turnuvada 2’nci oldu.

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Malaga maçının ardından konuştu.

Ataman, NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona hakkında açıklama yaptı.

"EUROBASKET 2025'E GELECEK"

Ataman, TRT'ye yaptığı açıklamada, alt yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı giyen 22 yaşındaki Adem Bona'nın iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: