Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos 3.'lük maçını kaybetti
İHA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe'ye mağlup olan Panathinaikos ile Monaco'ya kaybeden Olympiakos 3.'lük maçında karşılaştı.

İki Yunan takımının müsabakasında Olympikos, ilk çeyreği 33-20'lik skorla önde geçerken, soyunma odasına da 57-46'lık skorla girdi.

Kırmızı-beyazlılar, mücadeleden 97-93 galip ayrılarak bronz madalya kazandı.

PANATHINAIKOS, 4. OLDU

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ise 4. oldu.

Final Four finalinde bugün Fenerbahçe ile Monaco kozlarını paylaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor