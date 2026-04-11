Erokspor, Mersinspor'u yendi

Yayınlama:
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Erokspor, konuk ettiği Mersinspor'u 88-78 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Erokspor ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 88-78'lik skorla ev sahibi ekip Erokspor oldu.

Bu sonuçla ev sahibi takım ligde 15. galibiyetini elde ederken, Mersinspor ise 17. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Halil Erkoç

Erokspor: Pangos 9, Simmons 12, Cornelie 2, Egehan Arna 13, Love 12, Galloway 18, Thurman 10, Ahmet Duverioğlu 9, Thomas Akyazılı 3, Ozan Yılmaz

Mersinspor: Olaseni 16, Cowan 16, Cruz 14, Ergi Tırpancı 8, White 16, March 3, Leon Apaydın 2, Chassang 2, Enoch 1, Koray Çekici, Hakan Sayılı

1. Periyot: 20-12

Devre: 46-33

3. Periyot: 71-56

5 faulle oyundan çıkan: Dk. 38.43 Cowan (Mersinspor)

