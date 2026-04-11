Ozan Tufan'dan puan kaybı yorumu: Canımızı acıttı

Süper Lig'in 29’uncu haftasında Alanyaspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, Alanyaspor ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

"REAKSİYON VERMEMİZ LAZIMDI"

Deneyimli oyuncu, "Öncelikle iyi başladığımız bir maçtı. Oyun kontrolü elimizdeydi. Hazırlandığımız, çalıştığımız her şey olumlu şekilde sahaya yansıyordu. Golü bulduk. Akabinde golü yedik, doğal olarak oyundan düştük. Böyle anlarda reaksiyon vermemiz lazımdı, veremedik. Sakatlarımız var, önemli oyuncularımız bizimle olmadı." dedi.

"CANIMIZI ACITTI"

Ozan Tufan, "Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak lazım. Bugün o duygunun altındaydık. O bizim canımızı acıttı. Üzdüğümüz için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Umarım bundan sonraki dönemde maçları en iyi şekilde 3'er puan ala ala gideriz." sözlerini sarf etti.