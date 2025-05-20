Esenler Erokspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

İHA
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü'nü 97-82'lik skorla mağlup etti.
ESENLER, PLAY-OFF ŞAMPİYONU OLARAK SÜPER LİG'E YÜKSELDİ
Seriyi 3-0 kazanarak play-off şampiyonu olan Esenler, normal sezonu şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor'un ardından 2025-2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Müsabaka sonunda Esenler Erokspor’a kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu takdim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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