Estonya, Çekya'yı mağlup etti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında Estonya, Çekya'yı 89-75 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 18:35
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında Çekya ile Estonya karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan müsabakada kazanan 89-75'lik skorla Estonya oldu.

Bu sonuçla Estonya, grupta ilk galibiyetini aldı. Çekya ise 3. yenilgisini yaşadı.

KAZANAN ESTONYA

Salon: Arena Riga

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Lorenzo Baldini (İtalya), Geert Jacobs (Belçika)

Çekya: Sehnal 1, Bohacik 7, Krejci 10, Kriz 2, Zidek 14, Hruban 7, Kejval, Peterka 13, Krivanek 3, Balint 4, Svoboda 9, Kyzlink 5

Estonya: Kullamae 16, Joesaar 10, Konontsuk 10, Raieste 8, Tass 7, Drell 15, Rosenthal 2, Treier 10, Jurkatamm, Hermet 2, Riismaa 9

1. Periyot: 19-23

Devre: 36-54

3. Periyot: 54-77

Beş faulle çıkan: 35.29 Kriz (Çekya)

