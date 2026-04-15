EuroCup'ta sezonun en iyi 5'ine Türk takımları damga vurdu

Basketbol EuroCup'ta sezonun en iyi 5'ine Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'dan birer oyuncu seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre; taraftarlar, medya mensupları, antrenörler ve kaptanlar, sezonun en büyük anlarına damgasını vuran oyuncuları seçti.

İLK 5'TEKİLER

Sezonun ilk 5'inde Türk kulüplerinden Beşiktaş forması giyen Ante Zizic, Türk Telekom'dan Kyle Allman ve Bahçeşehir Koleji'de oynayan Malachi Flynn de yer aldı.

Türk takımlarındaki oyuncular dışında ilk 5'e, Dolomiti Energia'dan DeVante Jones ve Hapoel Midtown'dan Jared Harper seçildi.

FİNAL SERİSİ 22 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde elenirken Beşiktaş ise final mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş ile Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg arasındaki final serisi, 22 Nisan'da başlayacak.