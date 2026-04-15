TFF, yabancı sınırı için son kararını verdi

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine 5 hafta kala hem zirve yarışı hem de alt sıralarda mücadele devam ediyor.

Kıyasıya yarışın sürdüğü ligde yabancı kuralı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

PLANLAMA NASILDI?

Bu sezon 2'si 2003 ve üstü doğumlu olmak üzere toplam 14 yabancı futbolcu, A takım listesine yazılabiliyordu.

Gelecek sezon ise bu 12+2 olan kural, 10+4 olarak (4'ü 2004 ve üstü doğumlu) güncellenecekti.

KURAL DEVAM EDECEK

Sabah'ın haberine göre; Süper Lig'de yer alan 18 kulübün de ortak talebi sonrası bu sezonki 12+2'nin, gelecek sezon da devam edeceği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezonun yabancı kuralı hakkında kulüpleri bilgilendirdi.