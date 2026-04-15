EuroLeague'de normal sezonun perdesi kapanıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) son hafta müsabakaları, yarın ve 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

EuroLeague'de normal sezonun son karşılaşmalarının ardından play-off bileti alacak 6. ve son takım belli olacak.

Olympiakos, Valencia, Real Madrid, Hapoel IBI ve Fenerbahçe, play-off oynamayı garantiledi.

Ayrıca play-off ile 7 ila 10. sıradaki ekiplerin yer alacağı play-in eşleşmeleri de son hafta karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Avrupa Ligi'nde, normal sezonu ilk 6'da tamamlayan takımlar, doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek.

Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 ekip, play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'a yükselecek.

Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak.

Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.

FENERBAHÇE İLK 4 İÇİN KAZANMAK ZORUNDA

Son şampiyon Fenerbahçe, yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

LDLC Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayarak kötü bir grafik çizen sarı-lacivertli takım, normal sezonu galibiyetle kapatarak rakiplerinden gelecek sonuca göre ilk 4 sırada yer almayı hedefliyor.

Ligde 23 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 5. sırada yer alan Fenerbahçe'nin ilk 4'e girerek play-off aşamasında saha avantajını elde etmesi için kazanması da yeterli olmayacak.

Sarı-lacivertli takımın adını ilk 4'e yazdırabilmesi için LDLC ASVEL'e üstünlük kurmasının yanı sıra dördüncü basamaktaki Hapoel IBI veya üçüncü Real Madrid'in mağlup olması gerekecek.

HAPOEL IBI İLE EŞLEŞİRSE SAHA AVANTAJI OLMAYACAK

Fenerbahçe, play-off'ta İsrail ekibi Hapoel IBI ile eşleşirse iç saha maçını Türkiye'de oynamayacak.

Son hafta maçlarından Fenerbahçe, Hapoel IBI ve Real Madrid galip ayrılırsa, sarı-lacivertliler ligi 5. sırada bitirecek ve 4. sıradaki İsrail ekibi Hapoel IBI'yle eşleşecek.

Bu durumda deplasman maçlarını Bulgaristan'da oynayacak Fenerbahçe, iç saha maçlarını ise kendisinin belirleyeceği başka bir ülkede oynayacak.

Fenerbahçe ligi 4. sırada bitirir, Hapoel IBI 5. sırada bitirirse sarı-lacivertlilerin saha avantajı olmayacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi yönetiminin izin verdiği sayıda seyirci avantajı ise olacak.

ANADOLU EFES SEZONU YUNANİSTAN'DA TAMAMLAYACAK

Basketbol Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes, 17 Nisan Cuma günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Oynadığı 37 maçta 12 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda 19. sırada yer aldı.

Haftaya 8. sırada giren Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ise Anadolu Efes'e üstünlük sağlayıp diğer müsabakaların sonucuna göre ilk 6'da yer alarak doğrudan play-off bileti almaya çalışacak.

MAÇ PROGRAMI

Yarın:

21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Fenerbahçe

21.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Virtus Bologna (İtalya)

21.15 Olympiakos (Yunanistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Partizan (Sırbistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

21.45 Real Madrid (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

17 Nisan Cuma:

20.00 Zalgiris (Litvanya)-Paris Basketbol (Fransa)

20.30 Monaco (Fransa)-Hapoel IBI (İsrail)

21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Valencia Basket (İspanya)

21.15 Panathinaikos (Yunanistan)-Anadolu Efes

21.30 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)