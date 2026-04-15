UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belirlenecek

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan ekipler belli olacak.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇ PROGRAMI
Yarın oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-3)
22.00 AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya) (0-3)
22.00 Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere) (0-3)
22.00 Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya) (0-2)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi