EuroCup'ta yarı final takvimi açıklandı

Temsilcilerimizden Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'un son 4'e kaldığı EuroCup'ta yarı finallerin maç programı duyuruldu.

Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroCup'ta 2025-2026 sezonu yarı final eşleşmeleri ve maç programı açıklandı.

Yarı final serileri üç maç üzerinden oynanacak.

Serilerde iki galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.

İlk maçlar 31 Mart 2026'da, ikinci maçlar 3 Nisan 2026'da yapılacak.

Serilerde eşitlik olması halinde üçüncü ve son maçlar 8 Nisan 2026’da oynanacak.

A YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

Türk Telekom ile Cosea JL Bourg-en-Bresse karşılaşacak.

1. maç: 31 Mart (Cosea JL Bourg-en-Bresse - Türk Telekom)

2. maç: 3 Nisan (Türk Telekom - Cosea JL Bourg-en-Bresse)

3. maç: 8 Nisan (Cosea JL Bourg-en-Bresse - Türk Telekom) (gerekirse)

B YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji, İstanbul karşı karşıya gelecek.

1. maç: 31 Mart (Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji)

2. maç: 3 Nisan (Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş)

3. 3. maç: 8 Nisan (Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji) (gerekirse)

Karşılaşmaların başlama saatleri daha sonra açıklanacak.

