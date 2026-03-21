Galatasaray'dan Liverpool'a tepki!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olurken Noa Lang, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Victor Osimhen'in ise Konate ile girdiği mücadele sonrası kolu kırılmıştı.

Gün içerisinde İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Ibrahima Konate'nin sosyal medyada ırkçı tacize uğradığı iddia edilmişti.

"TEK BİR ÖZÜR DAHİ YAPILMADI"

Eray Yazgan, A Spor'a konuşarak Premier Lig ekibini sert bir dille eleştirdi.

Yazgan şu ifadeleri kullandı:

Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır.

"BİZ BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yazgan ayrıca şunları dedi:

Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor. Biz bu işin peşini bırakmayacağız.