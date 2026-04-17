Fenerbahçe, EuroLeague Women'da finalde!

Fenerbahçe, Spar Girona'yı 76-59 mağlup etti ve EuroLeague Women'da finale yükseldi.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women Final Six yarı final maçında Spar Girona ile karşılaştı.
Fenerbahçe, İspanya'nın Zaragoza şehrindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan maçı 76-59 kazandı.
İLK FİNALİST FENERBAHÇE
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, EuroLeague Women'da finale yükseldi.
Fenerbahçe'nin rakibi, Galatasaray-Zaragoza eşleşmesinin galibi olacak.
Kadınlar EuroLeague'de final müsabakası 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.
FİNAL YOLCULUĞU
Sarı lacivertliler, 2025-26 EuroLeague Women sezonunda oynadığı 12 maçta aldığı 11 galibiyetle adını Play-In etabına yazdırdı.
Play-In serisinde karşılaştığı Spar Girona’yı 87-69 ve 65-58’lik skorlarla geçen Fenerbahçe, organizasyona doğrudan yarı final maçlarından katılma hakkı kazandı.
Çeyrek final maçlarında Reyer Venezia’yı 70-64’lük skorla mağlup eden Spar Girona, Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi oldu.