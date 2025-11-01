EuroLeague'de 8. haftanın MVP'si Tornike Shengelia oldu

- EuroLeague'de 8. haftanın MVP'si Tornike Shengelia seçildi.
- Barcelona'nın Partizan'ı 78-76 mağlup ettiği maçta 24 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynayan Shengelia, 42 verimlilik puanına ulaştı.
- Gürcü basketbolcu, bu ödülü kariyerinde 9. kez kazandı.
EuroLeague'de 8. hafta tamamlanırken haftanın MVP'si de belli oldu.
Deplasmanda Partizan'ı 78-76 mağlup eden Barcelona'da 24 sayı, 5 ribaund ve 5 asistlik performans sergileyen Tornike Shengelia, galibiyetin mimarı olurken 42 verimlilik puanıyla haftanın da MVP'si seçildi.
KARİYER REKORU KIRDI
Gürcü basketbolcu, 291. EuroLeague maçını geride bırakırken 4 top çalma ile kariyer rekorunu kırdı.
9. KEZ SEÇİLDİ
Shengelia, 8. haftanın MVP'si seçilmesinin ardından bu alanda kariyerinde 9. kez haftanın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.