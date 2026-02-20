Yunan taraftarların Beşiktaş maçında açtığı ırkçı pankartın cezası belli oldu

Beşiktaş'ın Yunanistan'ın Panionios takımına konuk olduğu maçta Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe küfür ve hakaret içeren ırkçı bir pankart açmıştı.

Skandal pankart, başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yenmişti.

ÖDÜL GİBİ CEZA VERDİLER: 4 BİN EURO...

Skandal pankarta ödül gibi bir ceza verildi...

Basketbol Avrupa Ligi yönetimi, "Yunan taraftarların gerçekleştirdiği saldırgan davranışlar" nedeniyle Panionios'a, 4 bin euro para cezası vermekle yetindi.

Geçen yıl kasım ayında Basketbol Avrupa Ligi'ndeki Partizan-Fenerbahçe maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart, tepki çekmişti.

TÜRK TAKIMLARINA YÖNELİK IRKÇI PANKARTLAR İLK DEĞİL

Fenerbahçe'nin Partizan deplasmanında oynadığı maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı.

Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart, büyük tepkiye neden olmuş ve Fenerbahçe Avrupa Ligi yönetimine şikayette bulunmuştu. Fenerbahçe ise çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin tüm uyarılara rağmen pankartın asılmasına izin verdiğini ifade etmişti.

Basketbol Avrupa Ligi, büyük tepki çeken ırkçı pankart dolayısıyla Sırp ekibine 40 bin euro para ve tribün kapatma cezası vermiş fakat tribün kapatma cezası ertelenmişti.

FENERBAHÇE, FUTBOLDA DA IRKÇI PANKARTA MARUZ KALMIŞTI

Geçen yıl yine kasım ayında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile yaptığı karşılaşmada ev sahibi ekip taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) yazan pankart açmıştı.

Viktoria Plzen'e maçta çıkan olaylar nedeniyle cüzi para cezası veren UEFA, eleştirelerin hedefi olmuştu. UEFA, Çek ekibine taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, kamuya açık geçiş yollarını kapattığı gerekçesiyle de 6 bin olmak üzere 21 bin euro ceza vermekle yetinmişti.

Viktoria Plzen'e ayrıca 2 yıllık denetim süresi çerçevesinde kısmi tribün kapatma cezası uygulanmıştı.

Spor otoriteleri, verilen para cezalarının yetersiz olduğunu ve tribün kapatma cezasının ertelenmesinin caydırıcı bir karar olmadığını savunmuştu.