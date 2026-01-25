Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 yendi.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 20:19
Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı
  • Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor'u 78-70 mağlup etti.
  • Maç ENKA Spor Salonu'nda oynandı ve başa baş geçen bir mücadele oldu.
  • Fenerbahçe'nin en skorer ismi 22 sayı ile Baldwin oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 78-70'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: ENKA

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

Aliağa Petkimspor: Whittaker 9, Efianayi 10, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 10, Brown 11, Boran Güler, Franke 8, Troy Selim Şav 2, Floyd 8,

Fenerbahçe: Bacot, Melli 9, Horton Tucker 8, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 22, De Colo 8, Onuralp Bitim 8, Jantunen 6, Birc,

1.⁠ ⁠Periyot: 12-11

Devre: 30-30

3.⁠ ⁠Periyot: 49-51

