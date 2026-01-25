Fenerbahçe, Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı

- Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor'u 78-70 mağlup etti.
- Maç ENKA Spor Salonu'nda oynandı ve başa baş geçen bir mücadele oldu.
- Fenerbahçe'nin en skorer ismi 22 sayı ile Baldwin oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 78-70'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: ENKA
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç
Aliağa Petkimspor: Whittaker 9, Efianayi 10, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 10, Brown 11, Boran Güler, Franke 8, Troy Selim Şav 2, Floyd 8,
Fenerbahçe: Bacot, Melli 9, Horton Tucker 8, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 22, De Colo 8, Onuralp Bitim 8, Jantunen 6, Birc,
1. Periyot: 12-11
Devre: 30-30
3. Periyot: 49-51