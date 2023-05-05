Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis maç sırasında taraftarla tartışma yaşadı
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Fenerbahçe, Turkish Airlines play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Yunanistan'ın takımını konuk etti.

Müsabaka temsilcimizin 73-69 üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-lacivertli böylece seriyi 2-2'ye getirdi.

9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip Final Four'da yer alacak.

Itoudis taraftarla tartıştı

Başantrenörü Dimitris Itoudis, mücadelenin 2. çeyreğinde bench arkasındaki taraftarlardan biriyle tartışma yaşadı.

Itoudis, kendisine taktik verdiği düşünülen taraftara, "Buyur gel, sen koçluk yap" şeklinde tepki gösterdi.

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(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)