Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi

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Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 3. maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yenerek seride 3-0 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.

İLK PERİYOT

Müsabakaya 14-0'lık seriyle etkili başlangıç yapan Fenerbahçe, 5. dakikayı 14-2 önde kapattı. Boyalı alandan skor üreten sarı-lacivertli takım, Bahçeşehir Koleji karşısında birinci periyodu 25-14 üstün bitirdi.

İKİNCİ PERİYOT

İkinci çeyrek düşük tempoda oynanırken hücumda Kenan Sipahi ile üst üste basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 16. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 30-35.

Guduric, Hayes-Davis ve Hall ile sayılar kaydeden Fenerbahçe, 18. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 30-41.

Periyodun son bölümünde top kayıpları yapan ev sahibi takım karşısında arka arkaya Baldwin ile basketler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 11 sayılık avantajla 47-36 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya Smith'in üç sayılık basketleriyle başladı.

Bu çeyreğin ilk 2 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, 9-0'lık seriyle 22. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 45-47.

Hızlı hücumlarla etkili olan Fenerbahçe, 25. dakikayı 54-49 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, oyun ve skor üstünlüğünü sürdürerek son periyoda 69-59 önde gitti.

SON PERİYOT

Fenerbahçe, son çeyreğe top kayıplarıyla başlasa da James Metecan Birsen'in üst üste attığı basketlerle 33. dakikada farkı 17'ye yükseltti: 61-78.

Kalan sürede farkı bir ara 23 sayıya (63-86) çıkaran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı, 93-84 kazandı.

FENERBAHÇE FİNALE ÇIKTI

Son 11 sezonda 9. kez finale çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, önceki 8 finalin 6'sında şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan, NBA ekiplerinden Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti.

21 KEZ FİNAL OYNADI

Fenerbahçe bu süreçte oynadığı finallerin 5'inde şampiyonluğa ulaştı.

2015-2016, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında A. Efes'i finalde deviren sarı-lacivertliler, 2016-2017'de Beşiktaş, bir sonraki sezon da Tofaş'ı eleyerek kupaya uzandı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda yarı finalde A. Efes'e kaybederken, 2020 yılında ise pandemi nedeniyle sezon iptal edildi.

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 21 kez final oynadı. İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, 16 yıllık aranın ardından 2006-2007 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, 2011'e kadar 5 sezonda 4 kez mutlu sona ulaştı. Ligde 11 kez kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, 10 kez de sezonu 2. tamamladı.

JASİKEVİCİUS, ÜST ÜSTE 2. SEZONDA FİNALE ÇIKARDI

Sarunas Jasikevicius ile geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Fenerbahçe, üst üste 2. kez finalde mücadele edecek.

Litvanyalı başantrenör, lig şampiyonluğun ardından bu sezon da THY Euroleague'de takımıyla kupayı kaldırdı.

Sezon içerisinde Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Fenerbahçe sezonu 3 kupayla tamamlamak için final serisine çıkacak. Kanarya'nın rakibi A. Efes - Beşiktaş eşleşmesinin tur atlayanı olacak.