Fenerbahçe, BOTAŞ deplasmanında rahat kazandı

- Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında BOTAŞ'ı deplasmanda 90-68 yendi.
- Bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdüren Fenerbahçe, 15. maçını kazandı.
- BOTAŞ ise bu sezon 16. maçında 8. yenilgisini aldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında BOTAŞ ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-68'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
Ligde 15. maçına çıkan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. BOTAŞ ise 16. maçında 8. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Münevver Özemre, Özkan Talo, Ali Osman Kanık
BOTAŞ: Bejedi 21, Rana Uçar 2, Ayşegül Günay Aladağ 7, Dantas 21, Serfa 2, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha 3, Işılay Eğin, Selin Rachel Gül 6, Mina Berber 6
Fenerbahçe: Allemand 5, Sevgi Uzun 18, Williams 19, Rupert 13, McCovan 8, Olcay Çakır Turgut 4, Meesseman 4, Milic 13, Meltem Avcı Yılmaz, Ece Erginay 3, Tuana Vural 3, Eymech
1. Periyot: 9-19
Devre: 32-38
3. Periyot: 43-70