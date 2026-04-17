Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a verilen ceza belli oldu!

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray-Kocaelispor maçı öncesinde küfürlü tezahüratlara eşlik eden Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a 6222 Sporda Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında hak mahrumiyeti cezası verildi.
6222'DEN CEZA YEDİ
HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından 6222 Sporda Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a 6222'den 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.
HAK MAHRUMİYETİ VERİLDİ
Bu kapsamda Durul, ceza süresi boyunca stadyumlara giriş yapamayacak.
