Fenerbahçe EuroLeague'de Olympiakos'u yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u mağlup etti.

Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-11 önde geçerken, soyunma odasına 43-27 üstün girdi.

FENERBAHÇE RAKİBİNE ŞANS VERMEDİ

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde tamamladığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.

EN SKORER VESELY

Fenerbahçe Beko'da 18 sayı kaydeden Jan Vesely, maçın en skorer isim oldu.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 19. galibiyetini elde etti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Olympiakos ise 17. yenilgisini aldı.