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    Fenerbahçe EuroLeague'de Olympiakos'u yendi

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u mağlup etti.
    • AA
    • 27.03.2021 - 00:16
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    Fenerbahçe EuroLeague'de Olympiakos'u yendi

    Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-11 önde geçerken, soyunma odasına 43-27 üstün girdi.

    FENERBAHÇE RAKİBİNE ŞANS VERMEDİ

    İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde tamamladığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.

    EN SKORER VESELY

    Fenerbahçe Beko'da 18 sayı kaydeden Jan Vesely, maçın en skorer isim oldu.

    Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 19. galibiyetini elde etti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Olympiakos ise 17. yenilgisini aldı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Olympiakos u yendi #1

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