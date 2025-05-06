Fenerbahçe, Karşıyaka'yı mağlup etti
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 78-67'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla 26. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi ise 17. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: McCollum 5, Sertaç Şanlı 7, Tarık Biberovic 9, Guduric 12, Zagars 12, Metecan Birsen 6, Baldwin 9, Melih Mahmutoğlu 8, Hall 2, Colson 4, Birch 4, Mert Emre Ekşioğlu

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Braimoh 2, Smith 14, Muhsin Yaşar 19, Maxhuni 5, Mehmet Efe Demirel 2, Hollins 7, Mert Celep 7, Eylem Eminoğlu, Yalın Yıldız

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Emre Çalışkan
Editor