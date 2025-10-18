Fenerbahçe, Kocaeli Kadın Basketbol deplasmanında galip geldi

- Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol'u 86-70 yendi.
- Maç, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynandı.
- Fenerbahçe'de Allen ve Rupert 18'er sayı ile öne çıktı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-70'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ozan Gönen, Kadir Giray Esen, Musa Onur Savaş
Kocaeli Kadın Basketbol: Martinez 15, Derin Yaya 5, Zabotkaite 11, Yağmur Bul 3, Şuğranur Hatice Sönmez 16, Jones 8, Reimer 12, Buket Ünal
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 7, Allen 18, Alperi Onar 15, Rupert 18, Tilbe Şenyürek 6, Allemand, Billings 17
1. Periyot: 27-21
Devre: 37-46
3. Periyot: 48-70