Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Kocaeli Kadın Basketbol deplasmanında galip geldi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol'u 86-70 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 18:42
Fenerbahçe, Kocaeli Kadın Basketbol deplasmanında galip geldi
  • Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol'u 86-70 yendi.
  • Maç, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynandı.
  • Fenerbahçe'de Allen ve Rupert 18'er sayı ile öne çıktı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-70'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Ozan Gönen, Kadir Giray Esen, Musa Onur Savaş

Kocaeli Kadın Basketbol: Martinez 15, Derin Yaya 5, Zabotkaite 11, Yağmur Bul 3, Şuğranur Hatice Sönmez 16, Jones 8, Reimer 12, Buket Ünal

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 7, Allen 18, Alperi Onar 15, Rupert 18, Tilbe Şenyürek 6, Allemand, Billings 17

1. Periyot: 27-21

Devre: 37-46

3. Periyot: 48-70

Eshspor Haberleri