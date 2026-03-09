ESH Spor’dan Arne Slot’a Galatasaray sorusu

Şampiyonlar Ligi’nde yarın akşam Galatasaray’ın konuğu olacak İngiliz devi Liverpool, İstanbul’a geldi.

Liverpool’un Hollandalı çalıştırıcı Arne Slot karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ESH Spor olarak yerinde takip ettiğimiz toplantıda Slot’a Galatasaray’la ilgili soru yönelttik.

GALATASARAY'A KARŞI NASIL HAZIRLANILDI?

Muhabirimiz Hazal Palavar, Slot’a “Liverpool topa çok sahip olan bir takım ama bazı maçlarda açık oyunda gol bulmakta zorlanabiliyor. Galatasaray’ın geçiş oyununu iyi kullanan bir takım olması sizi taktik anlamda nasıl bir hazırlık yapmaya yöneltti?” sorusunu yöneltti.

"ÇOK FAZLA SİLAHLARI VAR"

Slot’un verdiği yanıt ise şöyle:

Premier Lig'de en çok topa sahip olan takım biziz. Oyun kurmakta başarılı oluyoruz. Çok fazla kontrataklara yakalanan bir takım değiliz. Topu ayağımızda tuttuğumuzda iyi organize olabiliyoruz. Galatasaray’ın çok fazla silahları var. Geçiş oyunları da silahlarından bir tanesi. Osimhen buna iyi bir örnek. Çok iyi bitirici ve hava toplarında da iyi. Geçişlerde de iyi. İlerdeki üç oyuncusu çok iyi. Barış Alper Yılmaz da çok hızlı ona yetişemediğimiz anlar oldu. Geçen maçımızda çok hızlılardı. Ofansif anlamda tehlikeli oyuncuları var. Bu oyuncuları tanıyoruz. Karşı takımın avantajlarını bildiğimiz için bunlara hazırlık yapabiliriz.