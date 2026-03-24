Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'e yenildi

EuroLeague'in 33. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla Sırbistan'da karşılaştı.

Mücadeleyi 94-89'luk skorla Maccabi Tel Aviv kazandı.

Bu sonuçla 10. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

16. galibiyetini alan Maccabi Tel Aviv ise Dubai Basketbol ile oynayacak.

MACCABI TEL AVIV: 94 - FENERBAHÇE: 89

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan), Alberto Baena (İspanya)

Maccabi Tel Aviv: Hoard 9, Clark 16, Walker 8, Sorkin 19, Rayman, Santos 10, Lavi 3, Brissett 14, Dibartolomeo 5, Blatt 10

Fenerbahçe: Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 10, Hall 4, Colson 7, Birch 2, Bacot, Baldwin 9, Boston, De Colo 26, Jantunen 2, Silva 10, Onuralp Bitim 5

1. Periyot: 25-20

Devre: 57-43

3. Periyot: 72-66

Beş faulle oyundan çıkan: 38.25 Birch (Fenerbahçe)