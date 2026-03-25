Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ÜNLÜ İSME GÖZALTI KARARI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Orman, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Fikret Orman dışında 6 ünlü isim hakkında daha gözaltı kararı alındığı öğrenildi.

Bu isimler şöyle; eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, manken Didem Soydan ve Güzide Duran.

Gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas ve oyuncu Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.