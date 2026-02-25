Abone ol: Google News

Fenerbahçe, üst üste 6. kez Final Four'da

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İspanya temsilcisi Spar Girona’ya iki maçta da yenerek Kadınlar Euroleague'de adını üst üste 6., toplamda 12. kez Final Four’a yazdırdı.

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague Yarı Final Play-In ikinci maçında Spar Girona’ya konuk oldu.

Serinin ilk maçını İstanbul’da 87-69 kazanan sarı-lacivertliler, İspanya’da oynanan rövanş maçından da 58-65 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve Altılı Final'de doğrudan yarı finale yükseldi.

Iliana Rupert rövanşta kaydettiği 21 sayıyla maçın skoreri olurken; Kayla McBride 17, Emma Meesseman da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

15-19 NİSAN'DA YAPILACAK

Kadınlar Euroleague’de 6'lı final, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde Zaragoza'da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe doğrudan adını Final Four’a yazdırırken, Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi play-in maçlarının ardından belli olacak.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Diogo Martins (Portekiz)

Spar Girona: Jocyte 3, Holm 12, Quevedo 5, Guerrero 7, Coulibaly 19, Mendes 7, Carter 5, Lopez, Ribas

Fenerbahçe: Williams 8, Meesseman 12, Rupert 21, McBride 17, Allemand 3, Sevgi Uzun, Olcay Çakır 4, Alperi Onar, Milic

1. Periyot: 18-20

Devre: 32-32

3. Periyot: 50-53

Ensonhaber

