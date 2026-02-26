Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup oldu

Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 91-81 yenildi.
Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Belgrade Arena'da Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk oldu.
KIZILYILDIZ GALİP GELDİ
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-19 önde kapattı.
Maçın ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü kaybeden Anadolu Efes, devre arasına 44-37, son perioda ise 65-62 geride gitti.
Son çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Sırbistan temsilcisi, karşılaşmadan 91-81 galip ayrılan taraf oldu.
KIZILYILDIZ KARŞISINDA 29. MAÇTA 20. MAĞLUBİYET
Anadolu Efes'te Pj Dozier 21 sayı kaydederken Isaia Cordinier ise 14 sayıyla maçı tamamladı.
Kızılyıldız'da Jared Butler 21 sayı, Jordan Nwora 14, Chima Moneke ve CodiMiller-McIntyre 12'şer sayıyla oynadı.
Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 29. maçta 20. mağlubiyetini alırken Kızılyıldız, 17. galibiyetine ulaştı.