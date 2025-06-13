Fenerbahçe'nin bayrakları, 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü'ne asıldı

AA & Ensonhaber

1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü'ne, Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın dev bayrakları asıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre EuroLeague Dörtlü Finali'nde, ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin bayrakları, 1915 Çanakkale ile Osmangazi Köprüsünde dalgalandı.

İKİ KÖPRÜDE İLK KEZ DALGALANDI

İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne şampiyonluklar sonrası asılan takım bayrağı, 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü'nde ilk kez dalgalanmış oldu.